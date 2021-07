Santos Borrè all’Eintracht Francoforte, affare fatto: beffate le italiane

Rafael Santos Borrè sarà un nuovo calciatore dell’Eintracht Francoforte: accordo trovato e italiane beffate

L’Eintracht Francoforte trova subito il sostituto di Andrè Silva. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i tedeschi avrebbero chiuso l’affare per Rafael Santos Borrè, attaccante colombiano classe 1995 svincolato dal River Plate.

Accordo trovato dunque per il calciatore che arriverà a parametro zero. Nelle scorse settimane il colombiano era stato accostato anche alle italiane: su di lui Lazio, Cagliari e Inter. Tutto fatto invece per il suo arrivo in Bundesliga.