Sarri al Chelsea cambia il mercato: da Golovin ad Higuain, tutti i nomi

L’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, seppur con notevole ritardo, movimenterà il mercato di alcuni club italiani, ovvero Napoli, Juventus e Roma

Il Chelsea di Roman Abramovich sta lavorando alacremente per liberare Sarri dalla prigione dorata chiamata Napoli, adesso ci siamo quasi e, dunque, il discorso può orientarsi su mercato e futuro più in generale. Tanti i nomi in ballo, Il Corriere dello Sport ne conta addirittura 15 tra operazioni in entrata ed in uscita. A cominciare da quelle che potrebbero interessare sia il Napoli che la Juventus.

Per la difesa si punta ad Elseid Hysaj e Daniele Rugani, due che Sarri conosce bene per averli allenati ad Empoli. Se in mezzo al campo poi non dovesse andare in porto la trattativa Jorginho, vista la concorrenza del Manchester City, allora i blues potrebbero virare con decisione su Miralem Pjanic. E davanti il nome è sempre quello di Gonzalo Higuain. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Alvaro Morata, anche se l’opzione più plausibile è quella del pagamento di 100 milioni cash, utili poi per pagare il cartellino di Ronaldo. David Luiz è in uscita, Fabregas è stato scaricato e qui potrebbe entrare in gioco Ancelotti. Per la porta, invece, switch tra Courtois ed Alisson.