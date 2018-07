Sarri al Chelsea, il Napoli: «Grazie Maurizio per questi 3 anni di calcio mondiale»

A pochi minuti dall’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea, il Napoli ha twittato ringraziando il tecnico toscano

Quella tra Napoli, il Napoli e Maurizio Sarri è stata una delle più belle storie d’amore che il nostro calcio recente abbia mai visto. Un rapporto viscerale durato 3 anni, che magari avrebbe meritato un finale diverso. E pazienza se lo Scudetto non è arrivato, ma a parziale consolazione c’è quel gioco che ha fatto parlare i media di tutto il mondo. Il rapporto tra l’allenatore ed Aurelio De Laurentiis si era deteriorato da tempo e la separazione era inevitabile.

Settimane e settimane di contrattazioni tra le parti hanno poi portato al doppio trasferimento di Sarri e Jorginho al Chelsea per la cifra di 65 milioni. Ma l’affetto rimarrà invariato, come dimostrano questi due tweet postati dall’ufficio stampa del club partenopeo: «Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio».

