Zidane via: scatta il domino con Pochettino, Sarri, Cannavaro, Blanc e Conte

L’addio di Zidane al Real Madrid scatena un vero e proprio vortice di mercato europeo. Coinvolti Sarri, Cannavaro, Conte, Blanc e Pochettino

Zinedine Zidane ha vinto 9 dei 13 trofei a cui ha preso parte nei 900 giorni in sella al Real Madrid, alzando al cielo, in particolare 3 Champions League. Il tecnico francese ha annunciato nella giornata di ieri il suo addio al Real Madrid scatenando un vero e proprio effetto domino sulle panchine di mezza Europa. L’allenatore francese potrebbe stare fermo per qualche mese per poi raccogliere l’eredità di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Al suo posto, a Madrid, potrebbe arrivare uno tra Mauricio Pochettino, Antonio Conte o Fabio Cannavaro con Sarri al Tottenham in caso di addio dell’argentino.

Sì, sono stati sondati anche i due italiani (l’ex difensore ha giocato nel Real) ma al momento il candidato numero uno a rimpiazzare Zizou sembra essere Pochettino. L’ex Espanyol ha rinnovato da poco e non ha clausole ma potrebbe non resistere al fascino del Real («Non allenerò mai il Barcellona per rispetto all’Espanyol» aveva detto e questo potrebbe essere un ulteriore stimolo). Al suo posto, al Tottenham, potrebbe andare Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli è ancora senza panchina e potrebbe volare in Premier League. E il Chelsea? I Blues risolveranno il contratto con Antonio Conte per puntare su uno tra Blanc, Sarri o Luis Enrique: il francese, al momento, sembra essere in pole.