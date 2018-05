Zidane si dimette da tecnico del Real Madrid, è ufficiale

Incredibile ma vero: Zizou Zidane non è più l’allenatore del Real Madrid. Le dimissioni comunicate ufficialmente alla dirigenza in conferenza stampa. E adesso chi prenderà il suo posto?

Zinedine Zidane aveva convocato a sorpresa una conferenza stampa per le ore 13 nella quale avrebbe svelato molto probabilmente il proprio futuro da allenatore. Il tecnico del Real Madrid, reduce dalla vittoria in Champions League nella finale di Kiev sul Liverpool, potrebbe clamorosamente lasciare la panchina delle ‘merengues’ a pochi giorni dalla fine della stagione 2017/2018. E così è stato, Zidane via dal Real Madrid dopo esser arrivato nel gennaio 2016 in sostituzione a Rafa Benitez. Il suo ciclo termina dopo 878 giorni con in bacheca 9 trofei di cui 3 Champions League consecutive vinte contro Atletico Madrid, Juventus e Liverpool.