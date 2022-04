Sarri: «Sapevamo che sarebbe stata difficile. Il nostro obiettivo…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

MATCH – «Era una partita difficile, quando affrontiamo squadre con questa fisicità facciamo fatica. Per fortuna siamo riusciti a pareggiarla però era prevedibile che sarebbe stata difficile per noi».

CENTROCAMPO – «Loro con questo uomo contro uomo ci mettono un po’ in difficoltà, il centrocampo non riusciva a costruire e avevamo meno qualità del solito. Gli esterni non hanno fatto quello che ho chiesto».

QUARTO POSTO – «Il nostro obiettivo è finire la stagione avendo la sensazione di aver messo le basi per qualcosa di importante. Vediamo se riusciamo ad andare in Eruopa. La media punti delle ultime partite è buona, la squadra sta facendo abbastanza bene».

PIANO TATTICO – «Contro queste squadre ho sempre il dilemma, rispondere con la fisicità che magari ne hai sempre meno di loro. Io pensavo di rispondere con un palleggio breve e rapido e Milinkovic-Savic lungo» .

