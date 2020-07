Sarri e il sorteggio di Champions: «Non mi interessa» – VIDEO

Sorteggi Champions, Sarri fa muro: «Lasciamo perdere». Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Stuzzicato in conferenza stampa sull’esito dei sorteggi di Nyon, Maurizio Sarri ha preferito non soffermarsi sulla Champions League. L’unica cosa che deve interessare la Juventus in questo periodo della stagione è la corsa scudetto, entrata nel vivo.

SORTEGGI CHAMPIONS – «Lasciamo perdere, non mi interessa. Pensiamo solo al campionato, poi al Lione. È talmente lontano dai nostri pensieri che non dobbiamo perderci la minima energia».