Sarri: «Ecco perché segniamo sempre negli ultimi minuti…» – VIDEO

Sarri, le parole del tecnico della Juventus al termine della gara vinta in rimonta contro l’Atalanta di Gasperini

Ancora una vittoria della squadra di mister Sarri che ieri in rimonta ha battuto l’Atalanta per 3-1. Ecco l’analisi del tecnico in conferenza stampa.

«Ci sono delle situazioni in cui succede in maniera naturale, a volte succede perché le squadre si chiudono. Appena si va in fatica l’intensità fisica inizia a calare e anche la concentrazione. Abbiamo raccolto un calo dell’aggressività degli avversari. Il gol dell’1-1 ha invertito l’inerzia della partita dal punto di vista mentale».