Hanno Detto

Sarri a Sky: «Bisogna chiederci il motivo per cui siamo arrivati scarichi alla partita, ecco cosa ci è mancato oggi»

20 minuti ago

Sarri

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata questa sera contro il Torino in campionato

Intervenuto nel corso del postpartita di Torino Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha voluto dire la sua commentando la sconfitta rimediata per 2 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

BLACKOUT – «Siamo mancati sotto il profilo nervorso e mentale, abbiamo perso tutte le palle vaganti; un segnale preoccupante».

CAMBI – «Non so se abbiano inciso le sostituzioni oppure la reazione nervosa per lo svantaggio, ma certamente è poco. Non un grande livello dal punto di vista della determinazione».

SITUAZIONE – «Nel corso della stagione sono mancante diverse cose, la situazione è questa. Servono forti motivazioni. Sarà fondamentale chiedersi il motivo per cui siamo arrivati scarichi alla partita. Eravamo consapevoli di questo pericolo».

