Prima di Juventus-Napoli, Maurizio Sarri ha deciso di rendere omaggio alla memoria del Grande Torino. Come spesso gli capita nelle trasferte piemontesi, si è recato a Superga

Lo aveva fatto ai tempi dell’Empoli, lo ha fatto con il Napoli negli anni scorsi e lo ha ripetuto ieri. Maurizio Sarri è salito fino a Superga per rendere omaggio alla memoria del Grande Torino. Il tecnico ha sfruttato un momento libero prima di Juventus-Napoli e ha tributato un doveroso ricordo alla squadra che perì in un incidente aereo il 4 maggio 1949, quasi settanta anni fa esatti. Il gesto di Sarri ha ovviamente suscitato le reazioni del web e in molti hanno lodato il mister degli azzurri.

Come anticipato, non è la prima volta per il toscano. Sarri era salito a Superga già durante la sua esperienza empolese e poi ha deciso di replicare il gesto. Anche per questo molti tifosi del Torino lo stimano in maniera incondizionata. Quella di ieri è la quinta visita di Sarri alla Basilica di Superga, significa che il mister azzurro è molto legato alle tradizioni calcistiche di un tempo e soprattutto a campioni indissolubili come quelli che vestirono la maglia del Toro.