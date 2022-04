Conferenza stampa Dionisi: «Affronteremo una squadra forte e in salute. Berardi? Vedremo»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

ATALANTA – «Squadra forte e che ha un valore alto. Sono in salute nonostante la sconfitta contro il Napoli, ma la partita in Europa ne è la prova. Il loro impegno potrebbe influire, anzi lo spero. Avranno qualche assenza ma hanno recuperato Zapata. Per noi può influire anche il fatto che non li battiamo da tanto tempo. Siamo cresciuti da questo punti di vista e vogliamo fare risultato o almeno provarci. Se saremo quelli di domenica scorsa finirà male per noi, dobbiamo trovare le motivazioni giuste dentro di noi»

OBIETTIVO – «Non ho mai parlato di Europa, ma vogliamo guadagnarci ogni posizione in classifica»

BERARDI – «Ieri si è allenato con noi e sta abbastanza bene. Potrebbe essere a disposizione, ma devo decidere se da subito o partita in corso».

MERCATO – «Non ci penso, è giusto che ne parli la società e che faccia le sue valutazioni. Il club sa cosa vuole. In ogni caso solo 4? In questa squadra ci sono tanti giocatori bravi, ma a parte questo i fattori esterni devono essere uno stimolo e non destabilizzarci. Poco spazio dei nuovi acquisti? Non sono arrivati ragazzi pronti, ma abbiamo scelto così. Bisogna dare tempo a Ceide, Ciervo e gli altri di crescere».