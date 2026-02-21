Sassuolo, Berardi tocca quota 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera. Numeri clamorosi del numero 10 neroverde!

Sassuolo, Domenico Berardi ha raggiunto 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera. I dati del numero 10 neroverde

Ci sono gol che pesano nell’economia di una partita, e ci sono gol che riscrivono letteralmente gli almanacchi del calcio. Quello messo a segno da Domenico Berardi rientra senza dubbio in questa seconda, prestigiosissima categoria. Nel netto 3-0 inflitto dagli emiliani all’Hellas Verona, il numero 10 neroverde ha tagliato un traguardo statistico clamoroso, che lo proietta nell’élite assoluta del nostro campionato.

Il traguardo: 128 volte Berardi in Serie A

Con la rete che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa, contribuendo in maniera decisiva ad affondare la formazione scaligera, Berardi ha raggiunto quota 128 gol nel massimo campionato italiano. Un numero impressionante, costruito anno dopo anno con la stessa casacca, che gli permette di piazzarsi al 47° posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della Serie A.

Superato “Sheva”, agganciato il “Golden Boy”

Il peso specifico di questo traguardo è dato dall’incredibile caratura dei campioni con cui il talento calabrese si sta confrontando. Toccando quota 128, Berardi ha infatti agganciato una vera e propria icona del calcio: Gianni Rivera. Il celebre “Golden Boy” condivide ora questo gradino della classifica all-time con l’attaccante del Sassuolo.

Ma non è tutto. Grazie a questa marcatura, Berardi si è lasciato definitivamente alle spalle un altro mostro sacro dell’area di rigore: Andriy Shevchenko. L’indimenticabile fuoriclasse ucraino è stato superato, rimanendo fermo a quota 127 reti nel campionato italiano.

Una rarità nel calcio moderno

In un’epoca calcistica dominata dalle plusvalenze e dai continui trasferimenti, l’impresa di Domenico Berardi rappresenta una meravigliosa anomalia. I 128 gol segnati in Serie A, tutti con i colori del Sassuolo, testimoniano non solo la classe cristallina del giocatore, ma anche un attaccamento alla maglia che lo fa entrare di diritto nella storia del calcio italiano.