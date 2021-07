Sassuolo, Boga in uscita: ipotesi di un “ritorno a casa”

In scadenza di contratto tra un anno, Boga potrebbe lasciare il Sassuolo nelle prossime settimane per far “ritorno a casa”

Il mercato del Sassuolo è molto attivo, specialmente per quanto riguarda le uscite. Mentre la Juventus continua a trattare per l’acquisto di Locatelli, in casa neroverde si discute del futuro di Jeremie Boga. L’esterno ivoriano ha un contratto attualmente in scadenza nell’estate del 2022 e, visto che il rinnovo è al momento in alto mare, non è da escludere una cessione già in questa sessione di mercato.

Stando a quanto riportato da La Provence, il Marsiglia si starebbe muovendo per il ritorno in patria del giocatore, nato proprio nel capoluogo provenzale ormai 24 anni fa. Gli emiliani, dal canto loro, vorrebbero ricavare almeno 25 milioni dalla cessione del ragazzo. Cifra molto alta che i transaplini, prima di investire, dovranno ricavare tramite cessioni.