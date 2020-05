Sassuolo, Caputo: «Con tre settimane di allenamenti possiamo riprendere»

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa

«Chi fa questo sport non può restare mai fermo. Ma sicuramente a casa non abbiamo fatto gli allenamenti di sempre. Manca l’atmosfera che può darti il campo, lo spirito della partita. Ma cerchiamo di tenerci in forma. E con tre settimane di allenamenti possiamo riprendere a giocare».

NAZIONALE – «Sono sincero: all’Europeo non ho mai pensato. Perché mi sono sempre concentrato sul Sassuolo. Poi il rettangolo verde decide il destino di ognuno di noi. Sto continuando a fare ciò che ho fatto anche l’anno scorso, se fosse per me andrei di corsa in Nazionale».