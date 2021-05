Sassuolo, Carnevali: «Dispiaciuti per l’addio di De Zerbi, ancor nessun contatto col sostituto»

L’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell’addio di Roberto De Zerbi e del suo possibile sostituto

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto “Generazione S” ha parlato anche dell’addio ai neroverdi di Roberto De Zerbi e del futuro allenatore. Le sue parole riportato da SassuoloNews.net.

«Io devo partire da questo. Sono 8 anni che il Sassuolo fa la Serie A, qualcosa di straordinario e fantastico. C’è sempre alla base un’idea, una filosofia, un modo di portare avanti quello che ci è stato insegnato. Ci dispiace molto che mister De Zerbi ci lasci ma fa parte della vita, è normale possa avere ambizioni diverse. Lui è molto dispiaciuto. C’è un legame molto particolare con noi. Noi guardiamo avanti e faremo le nostre scelte. Ci sono tanti allenatori, non è facile trovare un allenatore giusto per questa società. Non guardiamo solo l’aspetto del campo, ma guardiamo la persona, i collaboratori. Sono stati fatti tanti nomi ma non abbiamo contattato nessuno, aspetteremo la fine del campionato. Ci confronteremo all’interno cercando di trovare la persona giusta».