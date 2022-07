Sassuolo, Carnevali: «Frattesi Roma parlerò con Tiago. Scamacca ha richieste in Spagna e Inghilterra. Berardi? Mai parlato con la Juve»

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni:

FRATTESI – «C’è ancora distanza, ma Tiago ha detto che vuole parlarmi quindi ci incontreremo. Volpato? Come contropartita ci piace e soltanto lui. Cercheremo le migliori soluzioni per lui e per noi»

SCAMACCA – «Da dieci giorni non è più contatti con il Psg, quindi direi che la trattativa è ferma. Hanno avanzato richieste dalla Spagna e due squadre inglesi. Vedremo, di richieste ne ha tante… In questo momento è lui quello che ha più possibilità di lasciare il Sassuolo».

BERARDI – «Non ho mai parlato di lui con la Juve, noi lo vorremmo tenere perché è il nostro campione. Deve arrivare l’offerta giusta per cederlo».