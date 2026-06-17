Sassuolo, riscatto da 5 milioni per Walukiewicz: il difensore resta in neroverde. Ufficiale anche la cessione definitiva di Tressoldi all’Atlético Mineiro

Il Sassuolo riparte da Sebastian Walukiewicz. Il club neroverde ha infatti riscattato il difensore polacco dal Torino, chiudendo un’operazione da circa 5 milioni di euro. Una scelta convinta, frutto dell’ottimo rendimento del classe 2000 nell’ultima stagione.

Sotto la guida di Fabio Grosso, Walukiewicz ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia, diventando una pedina fondamentale della retroguardia emiliana. Prestazioni che hanno spinto il club a puntare ancora su di lui.

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Un segnale forte nel nuovo corso post‑Carnevali

Il riscatto del difensore rappresenta anche un messaggio chiaro da parte della società, nonostante la fine dell’era Giovanni Carnevali, passato alla Juventus.

La macchina neroverde continua a muoversi con il direttore sportivo Francesco Palmieri e, da ieri, con Veronica Squinzi nel ruolo di amministratore delegato, figura centrale del nuovo assetto societario.

L’obiettivo è evidente: garantire ad Alberto Aquilani una squadra competitiva per affrontare la prossima Serie A. La conferma di Walukiewicz va esattamente in questa direzione.

Ufficiale anche la cessione di Ruan Tressoldi

Parallelamente, il Sassuolo ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Ruan Tressoldi all’Atlético Mineiro.

Questo il comunicato del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che si sono verificate le condizioni per la trasformazione da temporanea a definitiva della cessione delle prestazioni sportive del calciatore Ruan Tressoldi all’Atletico Mineiro. La società augura al calciatore le migliori fortune umane e professionali”.

Una doppia operazione che ridisegna il reparto difensivo neroverde: continuità con Walukiewicz, addio definitivo a Tressoldi.