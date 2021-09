Sassuolo, Dionisi: «Via da Bergamo con rammarico. Rigore? C’era»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Potevamo pareggiare. Andiamo via con rammarico, le prestazioni non ci bastano. Servono anche i risultati altrimenti è un peccato, ci abbiamo davvero creduto. Dobbiamo alimentare la nostra qualità migliore, quella di restare sempre in partita. Rigore? Non mi piace fare polemica, però dico che ci stava concederlo. L’arbitro ha preso una sua decisione, io l’ho rivisto e dalla panchina mi hanno detto che c’era. Comunque fare l’arbitro è difficile. Ora pensiamo a migliorare, manca ancora qualcosa per essere più incisivi sotto porta, per vincere bisogna tirare».