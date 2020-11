Le parole a fine gara di Alexis Sanchez, protagonista della vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo

Alexis Sanchez protagonista nella sfida vinta questo pomeriggio dall’Inter contro il Sassuolo. L’attaccante cileno ha aperto le marcature nel 3-0 nerazzurro e ha parlato a Sky Sport a fine match.

«Abbiamo sempre giocato bene, sono mancati i dettagli, non dobbiamo avere paura in campo. In generale abbiamo fatto quello che chiede il mister. Per me stiamo facendo bene. Amo il calcio e più gioco più mi sento in forma. Giocare mi fa rendere al meglio. Sono sempre professionale, voglio lottare e vincere sempre adesso che sono in una grande squadra come l’Inter. Con il Real Madrid siamo entrati in campo timidi. Abbiamo grandi giocatori che vogliono fare sempre la differenza. Ho fiducia: dobbiamo andare avanti a testa alta e giocare sempre per vincere».