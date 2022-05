Sassuolo, Maxime Lopez: «Oggi l’occasione giusta per rialzarci»

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni

Maxime Lopez ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Sassuolo-Udinese.

LE PAROLE – «Arriviamo da tre sconfitte, dobbiamo far vedere tutti di avere personalità dopo il ko di Napoli. E’ stata una sconfitta dura ma oggi è l’occasione giusta per risollevarci. Me e Frattesi? Non siamo solo noi due, ma abbiamo lavorato tutta la settimana per contrastare la fisicità dell’Udinese».