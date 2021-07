Sassuolo, Oddei arriva in ritiro: era risultato positivo al Covid 19 – FOTO

Il giovane, classe 2002, si è unito al ritiro del Sassuolo a Vipiteno dopo che in un primo momento era stato bloccato dal Covid

Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Il Sassuolo, che sarà gestito dal nuovo tecnico Dionisi, arrivato in sostituzione di Roberto De Zerbi, è in ritiro a Vipiteno, dove quest’oggi, come appreso da Calcionews24, si è visto anche il giovane Brian Oddei.

Il classe 2002 era risultato positivo al Covid 19, potendosi così unire al resto del gruppo solamente quest’oggi. Già al lavoro nella seduta odierna, il ghanese tornerà ad allenarsi a pieno ritmo nei prossimi giorni.