Sassuolo Udinese, Ballardini: «Meritavamo qualcosa in più»

Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida del suo Sassuolo contro l’Udinese, conclusa 1-1.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Se andiamo a contare le occasioni e il gioco, penso oggi il Sassuolo meritasse qualcosa in più. Ma ci teniamo la prestazione, davvero a me è piaciuta molto»

GARA DIVERSA – «Credo proprio di sì. Con i tre attaccanti abbiamo avuto diverse situazioni importanti. Pinamonti poteva fare gol e questo già era importante. Ho visto progressi, ma possiamo essere più bravi e pericolosi»

ATTEGGIAMENTO – «Il Sassuolo ha il dovere di giocare, perché è nata per farlo, e di essere squadra quando la palla è degli avversari. E poi ha bisogno, in possesso, di mettere in difficoltà gli avversari. Oggi siamo stati bravi per lungo tempo nella fase difensiva. È una partita che a me ha detto molto, che ci ha fatto vedere tante cose buone»

SECONDO GIALLO BIJOL – «Se l’ha detto Marelli… Io alleno il Sassuolo. L’allenatore può fare errori, i giocatori idem, così come l’arbitro. Non stiamo a commentare gli errori di nessuno, mi pare abbastanza chiaro: ci focalizziamo su altro»

COSA MANCA – «Il Sassuolo deve fare queste partite, con un attenzione e un’intensità che permette di essere più pericoloso. E con questo furore si può soffrire anche meno dietro»