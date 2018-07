Scambio Bonucci-Caldara: l’ex Atalanta è la pedina di scelta dal Milan per la cessione del suo capitano alla Juventus

Scambio Bonucci-Caldara: dopo le parole di Gattuso sul desiderio espresso dal capitano del Milan per un probabile ritorno alla Juventus, i rossoneri pongono le loro condizioni. Come riporta Sky Sport, i dirigenti delle due società si sono incontrati nel pomeriggio a Milano: all’incontro, dove era presente anche il nuovo direttore tecnico rossonero, Leonardo, si è discusso dell’operazione. Per il clamoroso ritorno di Bonucci in bianconero, dunque, il Milan non punterebbe sull’acquisto di Higuain, ma sul difensore classe 1994 ex Atalanta attualmente in tournée con la squadra torinese negli Stati Uniti.