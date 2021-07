Scambio Dybala Griezmann: il Barcellona chiama la Juventus. I dettagli

Calciomercato Juventus: il Barcellona avrebbe chiamato la dirigenza bianconera per proporre lo scambio tra Dybala e Griezmann

Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata dall’Equipe nelle ultime ore. Secondo la testata francese i vertici del Barcellona avrebbero chiamato i dirigenti della Juventus per proporre uno scambio XXL: Paulo Dybala in blaugrana per Antoine Griezmann in bianconero.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Si tratterebbe di un secondo maxi baratto dopo quello tra Pjanic e Arthur la scorsa estate. I blaugrana starebbero infatti trovando delle difficoltà a finalizzare lo scambio con l’Atletico che coinvolge Saul.