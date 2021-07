Scandalo pedofilia Premier League, l’Everton sospende un calciatore: l’indagato sarebbe Sigurdsson

Scandalo pedofilia in Premier League: la polizia avrebbe arrestato e poi rilasciato un calciatore dell’Everton che potrebbe essere Sigurdsson

Scoppia lo scandalo pedofilia in Premier League. A confermare la notizia è stato l’Everton che, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver sospeso un suo calciatore: «L’Everton conferma di aver sospeso un calciatore della prima squadra in attesa di indagine da parte della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità con le indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni sull’argomento».

Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, il calciatore in questione, arrestato e poi rilasciato, sarebbe Gylfi Sigurdsson. L’islandese sarebbe accusato di reati sessuali su minori.