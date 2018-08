Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul Fair Play Finanziario: le sue parole in conferenza stampa sul voluntary agreement

Un’estate calda per il Milan, uscito ‘indenne’ dopo il ricorso presentato al Tas successivo all’esclusione dalle Coppe Europee decisa dalla Uefa per la mancata osservanza del Fair Play Finanziario. Sulla questione è intervenuto oggi il presidente rossonero Paolo Scaroni, che ha annunciato l’avvio della procedura per il voluntary agreement: «C’è stato un periodo di blackout che si concluderà la prossima settimana. Sarebbe auspicabile concludere questo affare con un accordo volontario. La procedura è iniziata, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli».

Da parte di Scaroni, poi, anche alcune parole su suo futuro: «Non abbiamo ancora deciso, ma lo faremo entro poche settimane. Fino a quel momento farò tutto il possibile per il Milan. Poi farò un passo indietro e ci sarà una persona che si prenderà cura del club a tempo pieno».