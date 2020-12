Schiattarella: «Il gol contro la Lazio? È sempre bello. L’espulsione…»

Il giocatore del Benevento Schiattarella, in gol contro la Lazio, ha parlato della rete e della vittoria contro in quel match

Pasquale Schiattarella, giocatore del Benevento in gol contro la Lazio, ha parlato a Radio Punto Nuovo.

«È sempre bello fare gol. Soprattutto per me che ne faccio pochi. L’avevo sfiorato con la Juve, contro la Lazio ci sono riuscito. L’espulsione per fallo su Correa? Non voglio essere polemico, ma un giallo sarebbe stato sufficiente. Abbiamo un gioco organizzato, quindi nel campionato riusciamo a dire la nostra. Poi abbiamo sfiorato l’impresa con Juve e Napoli, sappiamo che dobbiamo lottare sempre fino all’ultimo istante».