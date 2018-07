Schick vuole riprendersi la Roma: «Spero di segnare tanti gol»

Patrick Schick deciso a fare bene con la Roma: l’attaccante giallorosso promette di segnare più dello scorso anno

Nel primo giorno del ritiro di Trigoria, l’attaccante della Roma Patrick Schick, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni del canale ufficiale giallorosso. Queste le sue parole: «Penso che rispetto allo scorso anno ci siamo rinforzati, abbiamo acquistato giocatori di qualità. I miei obiettivi? Sono un attaccante quindi a livello personale vorrei fare tanti gol, ma prima di tutto vorrei vincere qualcosa di importante con la squadra in questa stagione. Stavolta per me è diverso, posso cominciare la preparazione con i miei compagni e ciò non può che essere un vantaggio. Spero di non infortunarmi come accaduto l’anno scorso. Pastore? E’ un giocatore di qualità, ho visto tante sue partite e sono curioso di giocare con lui. Il mio ruolo? Non è un problema, l’anno scorso ho giocato molte gare da esterno. Io preferisco stare centrale, perché da quando sono piccolo gioco in quella posizione. L’importante però è scendere in campo».