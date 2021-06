Schillaci: «Faremo un grande Europeo. Belotti e Immobile giochino sereni»

Salvatore Schillaci ha parlato prima della gara tra Turchia e Italia a Euro2020. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve

«Il mio nome? Continua ad essere immortale, a distanza di 30 anni, il mio nome va sempre avanti. L’esperienza calcistica con la Nazionale va sempre ricordata. Italia 90? Eravamo una delle migliori formazioni, si perde anche per episodi, per me fu una sorpresa. Consiglio a Belotti ed Immobile di entrare con la massima serenità, di giocare come fanno con le loro squadre e prima o poi il gol arriverà. Faccio tanti auguri a Ciro Immobile, a Belotti e a Rasapdori, che è l’ultimo arrivato. Questa Nazionale mi piace, Roberto ha fatto un grande lavoro e sono sicuro che faremo un grande Europeo».