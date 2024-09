Aldo Serena: «SCHILLACI ha insegnato che anche dal basso si può diventare GRANDI. I suoi occhi spiritati indimenticabili. Vi spiego qual era la sua forza di GOLEADOR»

Il ricordo di Aldo Serena di Schillaci, suo compagno di nazionale nel mondiale di Italia 90: «Ecco cosa ci ha lasciato Totò»

A Italia ’90, che lanciò nell’orbita mondiale Totò Schillaci un gol dopo l’altro, Aldo Serena faceva parte del gruppo azzurro. L’ex attaccante lo ricorda oggi sul Corriere della Sera.

I SUOI OCCHI – «Sì, se penso a Schillaci, la prima immagine che mi torna alla memoria è quell’espressione con gli occhi spiritati».

LA NAZIONALE – «Era arrivato in Nazionale solo a marzo, quando abbiamo giocato in amichevole contro la Svizzera. Era abbastanza introverso. Sembrava in allerta verso la vita».

IL RAPPORTO TRA ATTACCANTI – «La competizione era spietata, anche in allenamento. Però la partita è un’altra cosa. E lui non avvertiva nessuna ansia, non aveva nessun peso psicologico. Era la sua grande forza: era puro istinto e non sentiva la responsabilità».

LA FORZA ERA ESSERE UN CALCIATORE DI STRADA – «Penso proprio di sì: quel colpo d’occhio, la furbizia, l’arte di trovare sempre una soluzione ce li aveva dentro grazie alla sua formazione».

I FARMACI DI ALLORA – «Bisognerebbe innanzitutto sapere l’incidenza di queste malattie sui calciatori rispetto alla popolazione. Detto questo, c’erano dei farmaci come il Micoren o la corteccia surrenale che erano leciti e quindi ne facevamo uso. Di sicuro meno farmaci si prendono, meglio è».

COSA RESTERA’ DI TOTO’ – «L’insegnamento è che anche chi parte dal basso, se ha delle qualità e le sfrutta con coraggio, può ambire a diventare un grande giocatore. Lui ha lavorato molto per perfezionare i suoi pregi ed è arrivato a scrivere pagine di storia in un Mondiale. Un grande esempio».