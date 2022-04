Inter, Marotta: «Scudetto? Mancano quattro partite, vedremo cosa succederà»

Marotta non ha ancora rinunciato all’idea scudetto dopo lo scivolone dell’Inter a Bologna. E prova a mettere calma

Durante l’evento de ‘Il Foglio’ a San Siro è intervenuto anche Beppe Marotta. Partendo dallo scivolone dell’Inter a Bologna, l’ad ha parlato della corsa scudetto. Le sue dichiarazioni:

«E’ chiaro che da uomo di sport sorrido, ma è un sorriso amaro. Fa parte del gioco, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Dobbiamo ricomporci il più in fretta possibile, siamo incazzati ma non depressi. Mancano 4 partite, vediamo cosa succede. Il calcio di oggi non è scontato come negli anni 70-80. Oggi anche la squadra che non ha niente da dire può vincere»