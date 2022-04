Scudetto, Serena: «Non è perso. E Inzaghi ha fatto ottime cose»

Michele Serena, ex calciatore dell’Inter, crede che i nerazzurri siano ancora in lotta scudetto e loda il lavoro di Inzaghi

Intervistato da TMW, Michele Serena ha parlato della stagione dell’Inter e delle possibilità scudetto dei nerazzurri:

«Scudetto perso? Non credo però è stata una batosta per come è arrivata. E dispiace per Ionut Radu. L’Inter però ora non è più padrona del proprio destino. A mio parere ha giocato un bel campionato. Ricordo un’intervista a Simone Inzaghi in cui si sottolineava come gli avevano chiesto di piazzarsi in Champions. In estate sono partiti giocatori molto forti e se è lì a lottare per lo Scudetto significa che ha fatto ottime cose».