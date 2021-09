Seedorf e il Milan: «Se la società in passato avesse fatto scelte diverse...»

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport: pizzicata a Silvio Berlusconi

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco la pizzicata a Silvio Berlusconi per la gestione del Milan negli ultimi anni.

«Mi spiace sia passato così tanto tempo di vedere il Milan nuovamente in Champions League. Tempo fa eravamo in grado se solo la società avesse fatto diverse scelte. Resta l’orgoglio di quello che ho fatto come allenatore del Milan».