Seedorf esalta McKennie: «Ha tutto! In lui rivedo me dei primi anni di carriera»

9 ore ago

Seedorf esalta McKennie: «Ha tutto! In lui rivedo me dei primi anni di carriera». L’elogio dell’ex Milan al centrocampista della Juventus

Una nuova, grande prestazione per Weston McKennie nella vittoria della Juventus contro il Galatasaray. Il centrocampista statunitense ha giocato come terzino sinistro e, nel finale, ha segnato il gol del momentaneo 3-0, regalando un’emozione unica ai tifosi bianconeri.

L’americano ha guadagnato anche i complimenti dell’ex calciatore del Milan Clarence Seedorf, il quale, ai microfoni di Prime Video, ha lodato la sua intelligenza tattica e la versatilità nelle due fasi di gioco.

Dopo aver vissuto stagioni incerte, McKennie è pronto a firmare un rinnovo con la Juventus fino al 2030, con un aumento sostanzioso dell’ingaggio, che passerà da 2,5 a 4 milioni di euro a stagione. La sua stagione finora conta 8 gol e 7 assist in 37 presenze totali.

PAROLE – «In lui rivedo me nei miei primi anni di carriera. C’è tutto, intelligenza tattica e voglia di mettersi a disposizione, ma soprattutto un’ottima qualità in tutte e due le fasi».

