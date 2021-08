Semplici: «Conosciamo il Milan, siamo preparati»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in prima della partita contro il Milan. Le sue parole.

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Milan. Le sue parole.

GARA – «La partita di oggi sarà gestita con grande coraggio, sappiamo chi abbiamo contro, una squadra come il Milan che lotta per vincere. Cercheremo di fare il risultato, siamo una squadra in costruzione e sappiamo di che stoffa è fatto il nostro avversario».

AVVERSARIO – «Il Milan ha diverse opportunità per metterci in difficoltà, ci siamo preparati per questo però quindi dovremo fare una partita concreta, sperando di portare anche a casa il risultato».