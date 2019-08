Sensi su Conte: «Mi ha colpito la sua mentalità vincente» – VIDEO

Sensi parla della sua nuova esperienza all’Inter: ecco le parole del centrocampista ex Sassuolo su Antonio Conte – VIDEO

Stefano Sensi ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN. Parole di elogio per Antonio Conte e l’Inter: «Mi trovo bene in questa Inter, mi piace il concetto “testa bassa e pedalare”. Credo sia la base per fare grandi cose. Il lavoro viene prima di tutto, il lavoro paga».

«Di Conte mi piace la mentalità vincente, in allenamento, anche in una semplice partitella, in un’esercitazione. Odia la pigrizia, è controproducente alla squadra».