I Sensounico, le luci e la commozione: il Grande Torino ricorda Superga – VIDEO

Le note dei Sensounico, le luci dei tifosi e la commozione generale: nell’intervallo di Toro-Lazio il Grande Torino ha commemorato la strage di Superga, la cui ricorrenza cade il 4 maggio

Commemorare la tragedia di Superga del 1949 è doveroso, non soltanto per il Toro, ma per tutto il calcio italiano. Farlo così ha un sapore speciale. Il Grande Torino, durante l’intervallo di Toro-Lazio, ha voluto commemorare gli Invincibili, visto che quella contro i biancocelesti è l’ultima partita casalinga prima della ricorrenza del 4 maggio. Con le squadre negli spogliatoi sono scesi in campo i Sensounico, che hanno intonato la celebre canzone “Quel giorno di pioggia“. La musica è stata accompagnata da tutto lo stadio, raccolto in un unico abbraccio: i tifosi granata hanno acceso le torce dei cellulari, cercando di creare un’atmosfera bellissima. E ci sono riusciti. Applauso meritato alla società del presidente Urbano Cairo, che per ricordare gli eroi di Superga ha allestito uno spettacolo unico. Che ha permesso al Grande Torino di vivere un momento speciale.