Sepe lascia il Napoli: è fatta con il Parma

Affare fatto tra Napoli e Parma: Luigi Sepe sarà il nuovo numero 1 dei ducali. Frattali, invece, farà da terzo ai partenopei

Luigi Sepe sarà il nuovo portiere del Parma. Stando a quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, infatti, il club neo promosso in Serie A ha trovato l’accordo con il Napoli per il giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto per gli emiliani e contro riscatto in favore della società di Aurelio De Laurentiis. Nell’operazione rientra anche Pierluigi Frattali, che sbarca alla corte di Carlo Ancelotti per fare da terzo a Meret e Karnezis, appena annunciati dai partenopei.