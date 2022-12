Serbia, Stojkovic spera in Vlahovic: «Sta molto meglio»

Il ct della Serbia Stojkovic spera nel recupero di Vlahovic per domani: «Sta meglio, ma non vi dico ancora se giocherà domani»

Domani Serbia e Svizzera si affrontano ed in palio c’è la qualificazione agli ottavi di Qatar 2022. Per la Serbia sarà decisivo capire se potrà contare su Dusan Vlahovic, in panchina nelle prime due partite. Di seguito le parole di Stojkovic.

«È pronto per la partita e le sue condizioni sono molto migliori rispetto a quando siamo arrivati a Doha. Potrebbe iniziare titolare domani, ma non posso dirlo a voi oggi».