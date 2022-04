Serena esalta Benzema: «Tecnica e intelligenza, vede prima il gioco»

L’ex attaccante italiano Aldo Serena ha esaltato le qualità di Karim Benzema, autore di una tripletta contro il Chelsea

Aldo Serena, storico ex attaccante italiano, in una intervista al Corriere della Sera ha esaltato le qualità di Karim Benzema.

LE PAROLE – «Ha tecnica e intelligenza, vede prima il gioco, capisce cosa può accadere. Così ha segnato sul cross di Modric, si è staccato dalla marcatura al momento giusto, sapeva dove sarebbe arrivato il pallone. Con CR7 giocava per Cristiano, che si prendeva tutta la gloria, andato via il portoghese, ha modificato il modo di muoversi in campo. È un campione: bravo a finalizzare, tira in modo secco e preciso, ha un bel tocco di palla».