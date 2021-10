Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero: bloccata la trattativa per il rinnovo del centrocampista

Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Bloccata la trattativa per il rinnovo del centrocampista, come raccontato dall’agente del centrocampista blaugrana ai microfoni di Mundo Deportivo.

«Oggi tutto è bloccato, anche se le trattative potrebbero ripartire in qualsiasi momento», queste le sue dichiarazioni.