Sergio Ramos risponde a Maradona: «Lui lontano anni luce da Messi»

Il difensore spagnolo Sergio Ramos risponde a Diego Armando Maradona, che lo aveva attaccato di recente

Botta e risposta tra Diego Armando Maradona e Sergio Ramos. L’ex fuoriclasse argentino aveva di recente commentato le qualità del difensore spagnolo, dicendo: «E’ bravo, ma non è un fuoriclasse. Se parliamo di crack (fuoriclasse, ndr) penso a Godin, un giocatore che sa difendere, impostare e segnare».

Le parole di Maradona non hanno lasciato indifferente Ramos, che, dopo Iran-Spagna, in zona mista, ha risposto così ai cronisti presenti: «Maradona? Era un crack, lo confemo. Ma in Argentina tutti sanno che è lontano anni luce dal miglior giocatore che la storia del calcio argentino abbia mai avuto, ovvero Leo Messi».