Sergio Ramos sicuro: «Tirerò il prossimo rigore» – VIDEO

Sergio Ramos non teme di calciare i rigori, dopo i due errori contro la Svizzera

Nell’ultima partita con la Spagna, Sergio Ramos ha sbagliato ben due rigori contro la Svizzera. Ma il difensore del Real Madrid non ha paura di calciarne altri, come rivelato in una recente intervista.

«Tornare a casa è sempre bello. Siviglia fa bene al mio mood e vederla mi porta sempre tanta felicità. Ho raggiunto 177 presenze con la Spagna, superando una leggenda come Buffon. Sono davvero onorato. Un grande riconoscimento per me dopo anni di sacrifici. Ovviamente batterò il prossimo rigore, se non lo facessi non sarei più me stesso. Tutto è sempre condizionato dal tuo stato mentale e dalla sicurezza in te stesso».