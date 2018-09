I pronostici di tutte le partite della quarta giornata di Serie A che riprende dopo la sosta per le Nazionali

Si è chiusa la tornata inaugurale della prima edizione della Uefa Nations League e i giocatori stanno rientrando nei rispettivi club per la ripresa dei vari campionati. La quarta giornata di Serie A prenderà il via sabato alle 15 con il primo anticipo tra Inter e Parma e si chiuderà lunedì con il monday match tra Spal ed Atalanta. Giornata con la formula dello “spezzatino” che ovviamente non impedirà agli appassionati di calcio di scommettere sulle gare della Serie A. Ecco i pronostici Serie A della 4 giornata 2018/2019.

Pronostici Serie A quarta giornata: Inter-Parma 1

I nerazzurri, dopo un avvio abbastanza deludente, prima della sosta hanno ritrovato il successo, battendo per 3-0 in trasferta il Bologna. Un successo della squadra di Spalletti davanti al pubblico di San Siro potrebbe rilanciare in classifica i milanesi che partono ampiamente favoriti sugli emiliani, ultimi in classifica. Le quote dei vari bookmakers vedono l’Inter quotata mediamente a 1,26, mentre una vittoria del Parma sarebbe pagata ben 11 volte l’importo scommesso. Interessante anche l’Over 2,5 quotato mediamente ad 1,60.

Pronostici Serie A quarta giornata: Napoli-Fiorentina Goal

Quella del San Paolo è forse la partita più interessante della giornata. Entrambe le squadre sono appaiate al terzo posto in classifica con sei punti, ma la squadra di Stefano Pioli deve recuperare una gara. I Viola, difatti, hanno messo in cassaforte due vittorie in altrettante partite e puntano a rimanere a punteggio pieno, cercando un successo contro i partenopei, reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria. Anche se le siti di scommesse indicano come favoriti i padroni di casa, le variabili sul match sono molte, ma considerando le sei reti incassate sino ad ora dal Napoli e le sette messe a segno dai toscani, il Gol sembra il pronostico migliore.

Pronostici Serie A quarta giornata: Frosinone-Sampdoria X2

L’ultimo anticipo della quarta giornata di campionato vede favorita la squadra ospite che prima della sosta ha battuto il Napoli per 3-0. Il Frosinone, inoltre, non ha ancora conquistato la prima vittoria stagionale, avendo subito due sconfitte ed un pareggio nelle prime tre giornate. A rendere le cose complicate per i Ciociari c’è anche la statistica offensiva che vede la squadra di Longo ancora a 0 reti messe a segno. Difficile puntare, dunque, sul Frosinone.

Pronostici Serie A quarta giornata: Roma-Chievo Verona 1+Over 2,5

La squadra di Eusebio Di Francesco dovrà rimettersi in carreggiata dopo un avvio di campionato a rallentatore. I giallorossi hanno conquistato sino ad ora 4 punti ed una vittoria con il Chievo potrebbe dare una boccata di respiro alla società. I padroni di casa hanno dalla loro i favori del pronostico sui Clivensi, ultimi in classifica; i bookmakers quotano una vittoria giallorossa a circa 1,22, mentre quella ospite è fissata intorno ai 12,5. Vista la difesa del Chievo, la peggiore del campionato, e la propensione al gol in casa della Roma è interessante anche l’Over 2,5 o la combo con l’1, quotata a circa 1,60.

Pronostici Serie A quarta giornata: Juventus-Sassuolo Parziale/Finale 1

La squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del campionato a punteggio pieno con tre vittorie su tre gare disputate. La Juventus ha faticato un po’ nelle prime giornate, soprattutto in trasferta, ma è riuscita a portare a casa il massimo risultato. Nonostante il Sassuolo sia imbattuto e secondo in classifica con il miglior attacco del campionato, i bianconeri sono molto avanti nelle quote. Il successo dei padroni di casa è, difatti, pagato circa 1,20, mentre quello neroverde oltre i 15. Una quota interessante, potrebbe essere quella del parziale / finale 1/1 (1.60). La Juventus in questo avvio di campionato ha sempre segnato nei primi tempi e contro la Lazio, unico match giocato in casa, ha chiuso in vantaggio sia la prima che la seconda frazione di gioco.

Pronostici Serie A quarta giornata: Udinese-Torino Under 2,5

Forse il match del Dacia Arena è quello più in bilico dell’intera giornata. Le due compagini, difatti, sono al quarto gradino della classifica, insieme ad altre 5 squadre, a quota quattro punti. L’andamento delle due società non permette di poter delineare una completa favorita, a dimostrarlo sono anche le quote dei bookmakers che vedono leggermente avanti gli ospiti quotati mediamente a 2,63 contro i 2,76 dei padroni di casa. In questo caso una delle puntate migliori, visti gli attacchi delle due squadre entrambi a 3 gol, la media di una rete a partita, potrebbe essere l’Under 2,5 quotato a circa 1,84.

Pronostici Serie A quarta giornata: Genoa-Bologna 1+Over 1,5

Il Genoa ha saltato il primo match di campionato contro il Milan e nelle seguenti due partite ha maturato una sconfitta ed una vittoria. Il Bologna, invece, non ha né trovato il primo successo stagionale né il primo gol: record in negativo che condanna attualmente gli emiliani all’ultimo posto della classifica. Per queste ragioni, i padroni di casa partono favoriti e visto anche l’attacco del Grifone e la difesa emiliana si potrebbe provare una combo 1+Over 1,5 quotata intorno ai 2,4.

Pronostici Serie A quarta giornata: Empoli-Lazio X2

La Lazio con un avvio di campionato sottotono (due sconfitte e due vittorie) si ritrova in classifica dietro l’Empoli ad una lunghezza di svantaggio. Nonostante la classifica, i biancocelesti sono favoriti: un successo della squadra di Inzaghi sarebbe pagato intorno ai 1,74 rispetto ai 4,65 dell’Empoli. Le ultime prestazioni delle Aquile, però, potrebbero non garantire una sicurezza: la puntata ideale potrebbe essere, dunque, la doppia chance X2.

Pronostici Serie A quarta giornata: Cagliari-Milan 2

Allo stadio Sant’Elia di Cagliari, torna in campo il Milan di Gennaro Gattuso dopo il successo contro la Roma nell’ultima gara di campionato. I rossoneri, a tre punti in classifica con una gara da recuperare, vogliono confermarsi contro i sardi per rimanere in scia delle big. L’unico successo, il Cagliari lo ha ottenuto in trasferta contro l’Atalanta, mentre è uscito sconfitto dall’unico match giocato in casa contro l’Empoli. Anche in questo caso i bookmakers parlano chiaro e vedono favorito il club milanese quotato mediamente ad 1,70 contro il 4,65 dei padroni di casa.

Pronostici Serie A quarta giornata: Spal-Atalanta Goal

La quarta giornata di campionato si chiude con una sfida di alta classifica tra Spal ed Atalanta, rispettivamente al terzo e quarto posto. Nel Monday match, nonostante la posizione in classifica e i due successi delle prime due partite, i ferraresi partono sfavoriti contro l’Atalanta, intenzionata a rifarsi dopo il brutto KO interno contro il Cagliari. Viste le prestazioni delle due compagini si potrebbe optare per il Goal, ovvero che entrambe le compagini segnino almeno una rete.