Serie A, caos Atalanta: potrebbe tornare a giocare dopo quasi un mese

I rinvii di varie partite causa Covid potrebbe portare l’Atalanta a giocare dopo quasi un mese

A causa dell’emergenza Covid, per le altre squadre e non per lei, l’Atalanta non scenderà in campo né questa sera contro il Torino né domenica con l’Udinese; dato che entrambi i club sono stati fermati dalle rispettive ASL. Un bel problema per Gasperini che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo quasi un mese.

La Dea potrebbe infatti tornare in campo in campionato il 16 gennaio, in una partita delicata come quella con l’Inter, a distanza di 26 giorni dall’ultima volta: il 21 dicembre scorso. In più, l’Atalanta avrà a che fare col caso Freuler, squalificato in questa giornata e che quindi dovrà scontare il suo turno di squalifica proprio contro i campioni d’Italia in carica.