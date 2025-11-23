Pagelle Cremonese Roma, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A

Voti&Stats
Pagelle Cremonese Roma: ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A della dodicesima giornata, andata in scena al Zini dalle 15
La Roma si riprende la vetta della classifica. I giallorossi vincono 3-1 in casa della Cremonese e rispondono al Napoli. I voti del match:
CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 6, Baschirotto 6, Bianchetti 5.5 (80′ Folino 6); Floriani Mussolini 5.5 (57′ Pezzella 5.5), Payero 5 (57′ Vazquez 5.5), Bondo 5, Vandeputte 5.5 (70′ Grassi 5.5), Barbieri 5; Vardy 5, Bonazzoli 5 (80′ Sanabria s.v.).
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Ziolkowski 5.5 (46′ Al Aynaoui 6.5); Celik 6, Koné 6.5, Cristante 6, Wesley 7 (80′ Tsimikas s.v.); Soulé 7 (85′ Pisilli s.v.), Pellegrini 6.5 (60′ El Shaarawy 6.5); Bandanzi 6 (59′ Ferguson 7).
