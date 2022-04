De Siervo: «IPTV illegali? Finalmente si iniziano a punire i furbetti del pezzotto»

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha commentato l’ultima operazione della Guardia di Finanza contro le IPTV illegali

L’Ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato l’ultima operazione della Guardia di Finanza contro le IPTV illegali. Le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza:

«Finalmente si iniziano a punire anche i “furbetti” del “pezzotto”. Il mondo del calcio esprime, ancora una volta, il suo più grande apprezzamento alla Guardia di Finanza per il lavoro che svolge nella lotta quotidiana alla pirateria informatica. Sono ormai molti i successi ottenuti in questi anni dalla stretta collaborazione di tutte le parti in causa, ma l’attenzione e l’impegno devono restare sempre ai massimi livelli per sconfiggere questa piaga che crea gravi danni dal punto di vista economico a tutto il mondo del calcio. La possibilità di colpire non solo le organizzazioni criminali, ma anche gli utenti finali del cosiddetto “pezzotto”, è un passaggio fondamentale che aumenta la consapevolezza della gravità del reato consentendo la formazione di una forte cultura della legalità».