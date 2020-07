Serie A, difficile anticipare l’inizio delle partite: Aic e tv sono distanti

Continua a tenere banco in Lega Serie A la proposta di anticipare di mezz’ora i match di Serie A: fumata bianca complicata

Per questo fine settimana, ovviamente, non se ne parla: le partite di serie A si giocheranno secondo la programmazione nota da tempo anche per tutta una serie di impegni internazionali da rispettare.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore si proverà a trovare un punto di equilibrio fra esigenze diverse, ma la soluzione è faticosa. L’obiettivo su cui concordano un po’ tutti è quello di anticipare l’ultimo orario, la gara delle 21.45. Per giocare alle 21 o alle 21.15 sarebbe però necessario risistemare anche le partite precedenti. E le tv non vogliono che si tocchi la distanza fra un match e l’altro di due ore e 15 minuti. Al tempo stesso, i calciatori sono critici su una partita prima delle 17 (ne mancano ancora quattro di quella fascia, si ricomincia proprio oggi con il derby di Torino) peraltro nel momento delle temperature bollenti.

Oggi si tornerà a cercare un punto di equilibrio, magari ipotizzando nuovi orari per le giornate infrasettimanali, in cui non c’è la gara di metà pomeriggio. Già martedì 7 luglio sono infatti in programma Lecce-Lazio alle 19.30 e Milan-Juventus alle 21.45. Quanto al weekend, si starebbe lavorando per una soluzione 17 o 17.15-19 o 19.15-21.15. Ma nella giornata di ieri è tornato tutto in discussione e la fumata bianca è ancora molto complicata.