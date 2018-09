Criscito non ha dubbi: «La Juventus può vincerle tutte!»

Domenico Criscito a tutto tondo: dal ritorno al Genoa alla lotta scudetto con la sua ex Juventus favoritissima, ecco le sue parole

Dopo la parentesi in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, Mimmo Criscito a deciso di tornare a casa: il laterale ha firmato ‘a vita’ con il Genoa, tornando ad esserne il capitano. Intervistato da Radio 24, il terzino sinistro ha commentato: «Essere capitano del Grifone è qualcosa di pazzesco, soprattutto nell’anno del suo 125esimo anniversario». Sul gruppo ha aggiunto: «La squadra è un mix di giovane e di ‘vecchi’, è un gruppo bellissimo che durante la settimana si diverte».

Con l’arrivo di Roberto Mancini, Criscito è tornato protagonista anche in Nazionale: «Quella è una maglia unica, è il massimo per ogni giocatore: siamo all’inizio di un ciclo, il ct sta facendo un buon lavoro. Questa Nazionale può fare bene a mio avviso». Infine, una battuta sulla lotta scudetto: «Quest’anno c’è la Juventus, poi le altre: i bianconeri hanno un altro passo, per me rischiano di vincerle tutte. Il Napoli lo vedo bene, ha un grande allenatore e ha cambiato poco, resta la rivale numero uno della Juve».