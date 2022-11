Serie A, si sta segnando molto poco

Per la seconda giornata consecutiva le 10 partite della Serie A hanno prodotto “solo” 23 gol. Si segna poco, se non ci fosse stata la goleada tennistica in Inter-Bologna (6-1) ben 7 gare non hanno avuto più di 2 realizzazioni. Nel turno precedente nessuna delle 20 squadre è riuscita

a segnare più di 2 gol.

Per trovare una giornata con una media importante e toccare quota 3 gol a partita bisogna risalire alla nona giornata, quando le reti sono state 30 e ci sono state gare come Udinese-Atalanta 2-2, Cremonese-Napoli 1-4 e Fiorentina-Lazio 0-4. Vedremo se nei confronti che iniziano stasera con Empoli-Cremonese si avrà un’inversione di tendenza o se dovremo sperare nei Mondiali…